Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
26/02/2026 14:15:00

Segesta, ingresso gratuito e laboratorio per bambini domenica 1 marzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/segesta-ingresso-gratuito-e-laboratorio-per-bambini-domenica-1-marzo-450.jpg

Domenica 1 marzo, in occasione della prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito al Parco archeologico di Segesta. Un’opportunità per visitare liberamente il sito immerso nella natura e scoprire il tempio dorico e il teatro antico senza costi di accesso.

Alle 11 è in programma il laboratorio per bambini “Tutti in scena con le maschere del teatro”, organizzato da CoopCulture in vista della Giornata mondiale del teatro. L’attività si svolgerà nell’aula didattica SegestaLab.

I piccoli partecipanti potranno conoscere da vicino il teatro antico, riprodotto sulla parete interattiva dell’aula, mentre un archeologo illustrerà la struttura architettonica e racconterà gli spettacoli messi in scena nell’antichità, quando gli attori indossavano maschere per interpretare i diversi personaggi.

Dopo la parte introduttiva, ogni bambino potrà trasformarsi in attore realizzando la propria maschera teatrale, in un’esperienza che unisce gioco, manualità e conoscenza storica.

La partecipazione al laboratorio ha un costo di 5 euro, mentre l’ingresso al Parco resta gratuito per l’intera giornata. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale di CoopCulture: https://www.coopculture.it.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...