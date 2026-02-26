Segesta, ingresso gratuito e laboratorio per bambini domenica 1 marzo

26/02/2026 14:15:00

Domenica 1 marzo, in occasione della prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito al Parco archeologico di Segesta. Un’opportunità per visitare liberamente il sito immerso nella natura e scoprire il tempio dorico e il teatro antico senza costi di accesso.

Alle 11 è in programma il laboratorio per bambini “Tutti in scena con le maschere del teatro”, organizzato da CoopCulture in vista della Giornata mondiale del teatro. L’attività si svolgerà nell’aula didattica SegestaLab.

I piccoli partecipanti potranno conoscere da vicino il teatro antico, riprodotto sulla parete interattiva dell’aula, mentre un archeologo illustrerà la struttura architettonica e racconterà gli spettacoli messi in scena nell’antichità, quando gli attori indossavano maschere per interpretare i diversi personaggi.

Dopo la parte introduttiva, ogni bambino potrà trasformarsi in attore realizzando la propria maschera teatrale, in un’esperienza che unisce gioco, manualità e conoscenza storica.

La partecipazione al laboratorio ha un costo di 5 euro, mentre l’ingresso al Parco resta gratuito per l’intera giornata. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale di CoopCulture: https://www.coopculture.it.



