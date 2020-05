Coronavirus, la maggioranza dei ristoratori trapanesi ritengono più conveniente restare chiusi 

10/05/2020 02:00:00

Soprende ma non troppo la risposta dei ristoratori trapanesi ad un sondaggio di "Trapani Welcome": l'86,7% degli intervistati non vogliono riaprire la loro attività viste le limitazioni attuali imposte dalle misure anticovid, perché, secondo loro, al momento è più conveniente restare chiusi che aprire e lavorare poco o niente.

E' questa una delle risposte date da chi da due mesi ha chiuso la propria attività. I ristoratori hanno risposto sul loro locale, sulla tipologia di clienti, se italiani o stranieri, ma anche sulle modalità con le quali proveranno a ripartire una volta dato il via libera.

Trapani Welcome continua con le iniziative e i consueti incontri sul tema "Turismo anno zero. Come ripartire..." organizzati in collaborazione con il distretto turistico sicilia occidentale e la Pro Loco Trapani Centro.

Da alcune settimane il mercoledì fa il punto sullo "stato dell'arte “e un focus su una categoria di operatori turistici. Mercoledì 13 maggio alle ore 16 si terrà il IV incontro con tema: "Turismo all’aria aperta". Gli incontri si svolgono sulla piattaforma zoom e sono trasmessi in diretta anche sui social).

Al nuovo incontro parteciperanno: Bruno Bertero - Destination Manager Promoturismo FVG, Sebastiano Venneri vice presidente nazionale Legambiente, Pierfilippo Spoto esperto di turismo Esperenziale, kite Alby Rondina scuola internazionale di kite surf, laguna dello stagnone Vincenzo Fazio Reggente CAI Erice, Diego Ruggirello FAITA federcamping sicilia. Modera Paolo Salerno di Trapani Welcome. Per le prenotazioni on line cliccare su questo link.