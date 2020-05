Caldo record in Sicilia. Oggi ancora Scirocco e alte temperature in provincia di Trapani. Le previsioni

14/05/2020 06:05:00

Caldo record in Sicilia. Particolarmente colpita la zona del Palermitano in cui, complici i venti di caduta dai rilievi interni, si stanno registrando temperature record per il mese di Maggio. Molte stazioni del capoluogo siciliano stanno registrando valori superiori ai 38°C con il valore record, toccato ieri pomeriggio, di 38.7°C, che rappresenta la massima più calda mai registrata nel mese di Maggio in Italia.

Temperature alte anche oggi, a causa del forte vento di Scirocco che soffia soprattutto sulle coste occidentali. In provincia di Trapani oggi è prevista una temperatura massima di 34 gradi, domani torna ai livelli abutali. Ecco le previsioni.

giovedì, 14 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19.9°C, lo zero termico si attesterà a 4413m. I venti saranno al mattino molto forti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

venerdì, 15 maggio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25.4°C, la minima di 16.9°C, lo zero termico si attesterà a 4399m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.