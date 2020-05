15/05/2020 13:44:00

Non è vero che a Marsala ci sono altri due casi di coronavirus. La falsa notizia l'abbiamo già smentita ieri, ma siamo costretti a ritornarci perchè circolano di nuovo sui social post che raccontano di una coppia di genitori che è stata contagiata dal figlio, tornato in Sicilia dal nord.

In realtà si tratta di due persone che ieri sono state seguite per accertamenti, sono state sottoposte a radiografia toracica e al tampone (che ormai si esegue in poche ore) e che sono risultate negative al coronavirus. Null'altro.

La voce che un giovane avesse contagiato i genitori girò anche a metà marzo, quando a Marsala si registro il primo caso di coronavirus (che tra l'altro provocò l'unica vittima in città). Anche in quel caso si rivelò una notizia infondata.

Ad ogni modo, non bisogna abbassare la guardia, bisogna attenersi alle regole sulla distanza e la prudenza e, soprattutto, occorre informarsi con serietà, da fonti qualificate e non cercando messaggi in chat o sui social.