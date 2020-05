22/05/2020 07:38:00

E' una 56enne di Priolo, Antonella Lembo la donna che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulll’autostrada Siracusa-Rosolini.

L'utilitaria guidata dalla donna si è scontrata con un autocarro dopo lo svincolo di Avola, in direzione Noto. I soccorsi, anche se tempestivi, sono stati vani, per la donna non c’è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine indagano per capire su cosa abbia causato lo scontro mortale.