Coronavirus, a Petrosino si distribuiscono i buoni spesa

22/05/2020 13:35:00

Il Comune di Petrosino ha avviato la distribuzione dei buoni spesa previsti dalla misura “Reddito Zero – Sicilia”, l’ulteriore intervento attivato dall’Amministrazione comunale in questo periodo di emergenza da Coronavirus a favore delle persone in difficoltà economica.

Il bando è stato pubblicato nelle settimane scorse e il termine per presentare le domande è scaduto il 6 maggio 2020. Nel dettaglio, si tratta di fondi messi a disposizione dal Governo regionale destinati a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da Covid-19.

I buoni possono essere utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e bombole del gas).

“Cari cittadini, da oggi è iniziata la distribuzione dei buoni spesa regionali - le parole del sindaco Giacalone -. Siamo uno dei primissimi comuni ad erogarli e abbiamo osservato meticolosamente tutte le rigide procedure previste dalla Regione. È vero, un meccanismo molto complicato e selettivo quello che ci è stato imposto. Ma in questi anni ci siamo abituati alle difficoltà e a superarle. Perciò non ci siamo arresi in partenza. Un gran lavoro di squadra tra nostri dipendenti, vigili urbani, gruppi consiliari di maggioranza e minoranza. A questi soldi della Regione noi non ci rinunciamo affatto, ora li diamo ai cittadini!”