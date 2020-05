Appalti pilotati dalle cosche, indagato l'imprenditore di Alcamo Andrea Amato

28/05/2020 19:20:00

E' Andrea Amato, imprenditore di Alcamo, uno degli indagati della maxi operazione sulle inflitrazioni delle cosche nelle gare d'appalto in Calabria e in Sicilia. Ne abbiamo parlato stamttina su Tp24.

E tra i 75 indagati figura anche Amato, 61 anni. Per lui è stata applicata la misura dell'interdizione dall'attività d'impresa per un anno. Ed è scattato il sequestro della sua azienda, Amato Costruzioni, srl. Secondo la Procura di Reggio Calabria Amato ha presentato un'offerta "concordata" per una gara per la realizzazione di un eliporto nel Comune di Polistena. La regia occulta delle gara era del principale protagonista di questa importante operazione della Guardia di Finanza, Giorgio Piromalli, uomo di 'ndrangheta.

