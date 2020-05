Lo abbiamo trovato. Ecco il "dissuasore" di Marsala in azione ...

30/05/2020 19:41:00

E' in azione da alcuni giorni a Marsala un "dissuasore". I fan di Harry Potter direbbero magari un "dissennatore". Una persona che, come raccontiamo in un altro articolo, va in giro a invitare le persone, con insistenza, a rispettare le regole anti contagio da coronavirus: mascherine, distanza, assembramenti etc.

Insomma, è votato alla causa. Ma lo fa però con troppa invadenza, tanto da aver infastidito diverse persone che lo hanno segnalato alla nostra redazione.

Eccolo, in questa foto, in azione al lungomare di Marsala: occhiali da sole, berretto, mascherina, fasciacollo, gilet giallo (non arancione, se non andava in piazza con Pappalardo ...).

Cosa ha fatto? Andava dai giovani in gruppo, dicendo: "Andate via! Arrivano i vigili! Mettete le mascherine!"...