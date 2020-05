A29 Energy Service Company e Fly Volley Marsala lavorano insieme per restare a fianco una con l'altra

30/05/2020 08:40:00

In casa Fly Volley, si tirano le somme della stagione appena trascorsa e bruscamente interrotta da un avversario che ha stoppato il mondo intero.

Riconosciuti i meriti di ognuna delle atlete che hanno indossato la maglia biancazzurra, dello staff tecnico che le ha condotte al primo posto in classifica, della stessa squadra dirigenziale che, dietro le quinte, ha lavorato sodo settimana dopo settimana, il pensiero va ha chi ha permesso tutto ciò.

A29 Energy Service Company. Title e Main Sponsor della Fly Volley Marsala.

Un connubio che si è rivelato vincente. Una partnership che ha permesso alla compagine del Presidente Marino di primeggiare in Sicilia (Serie C ).

A29 Azienda Leader in Italia, nel settore dell'efficientamento energetico, nasce dall’unione di professionisti di settori diversi.

Sotto l’attenta guida di Giovanni Tumbarello, Michele Bianco e Maurizio Di Maria e con la preziosa collaborazione di Vincenzo Giorgi, A29 pensa a soluzioni sempre innovative disegnate su misura. Dalla progettazione all’installazione, fino all’assistenza post vendita e massima garanzia senza mai trascurare i propri clienti.

A29 lavora nell’ottica di migliorare la qualità della vita di chi sceglie i loro servizi ed al contempo rendere più sano e vivibile l’ambiente.

Le parole del presidente Marino : “Con A29 abbiamo collaborato in sinergia ottenendo straordinari risultati nella stagione 2019/20. Ci hanno trasmesso il loro Leitmotiv: l’energia che si muove.

Stiamo lavorando per riconfermare e rafforzare questa unione che sicuramente potrebbe offrirci la possibilità di affrontare in grande stile il Campionato Nazionale di B2. Siamo fiduciosi che con A29 la Fly Volley continuerà a seminare qualità ed a raccogliere consensi e nuovi successi”.