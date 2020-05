Formazione professionale in Sicilia, si studiano interventi per il sostegno dei lavoratori

31/05/2020 15:20:00

L’assessore all’istruzione e alla formazione professionale, Roberto Lagalla, ha incontrato, presso la sede dell’Assessorato, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della formazione professionale: CISL Scuola Sicilia, CGIL Sicilia, UIL Scuola Sicilia, UGL Sicilia, SI.NA.L.P. Scuola e formazione e SNALV.

Nel corso della riunione, alla quale è seguito anche l’incontro con una delegazione dei lavoratori della formazione professionale, è stata individuata e condivisa dai presenti una modalità utile ad accelerare le procedure per rendere immediatamente disponibili 15 milioni di euro, previsti dalla legge regionale di stabilità, necessari al pagamento agli operatori degli arretrati relativi al Fondo di garanzia.

«Abbiamo deciso di ricorrere, a titolo di anticipazione, al fondo PAC 2007-2013 per la parte di competenza della Regione Siciliana – dichiara l’assessore Roberto Lagalla - al fine di rispondere rapidamente alle evidenti necessità manifestate dai lavoratori del settore della formazione professionale che, soprattutto in questo periodo di emergenza da Covid-19 e in considerazione degli affetti negativi di questa sull’occupazione, necessitano di adeguate tutele. Provvederò a sottoporre la proposta, peraltro già anticipata al Presidente Musumeci, alla giunta di governo per adottare, nel più breve tempo possibile, i necessari provvedimenti autorizzativi».

Nel corso della riunione, su richiesta dei rappresentanti sindacali, l’assessore ha anche comunicato i risultati delle procedure per la conferma delle iscrizioni all’Albo della formazione professionale che si sono concluse lo scorso 15 maggio. Ad oggi si contano 5 mila conferme di iscrizione, delle quali 1.240 fanno riferimento agli operatori degli ex sportelli multifunzionali, mentre 2.563 utenti non hanno avviato la procedura, decadendo dal diritto ad essere inseriti nello stesso albo che, come è noto, tutela i lavoratori più anziani e ne favorisce l’occupazione presso gli enti di formazione.