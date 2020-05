Salemi, dopo il Coronavirus torna l'emergenza randagismo

31/05/2020 07:20:00

Dopo l’emergenza covid un’altra emergenza non affrontata ed ignorata crea diversi problemi agli abitanti dell’antico borgo di Salemi: il randagismo.

Un vero e proprio branco, più di 15 cani, si aggira e ha scelto come quartier generale il cuore del centro storico, sede di uffici pubblici, di luoghi di culto e soprattutto di civili abitazioni. Dopo l’emergenza covid non è assolutamente possibile avventurarsi per le vie del centro, fare una passeggiata, uscire con la bici o addirittura parcheggiare la propria auto perché si rischia di essere assaliti dai cani, come è successo qualche giorno fa sotto gli occhi esterrefatti degli abitanti della zona. Un intero branco di cani ha dapprima rincorso un motociclista per poi azzannarsi tra di loro, una lotta all’ultimo sangue, una scena incredibile che ha richiamato l’attenzione dei residenti, alcuni dal balcone, altri a piedi che assistevano pietrificati….mentre una signora con la propria macchina faceva ritorno a casa e in modo energico, facendosi scudo con la propria auto è riuscita ad allontanarli….ma non è stato facile, non si riusciva a domare questo branco inferocito…..Ci siamo chiesti: “ ma se fosse stato un bambino il malcapitato cosa sarebbe successo?” Il cane in questione era tutto sanguinante ed esanime. I cani bivaccano accanto alle abitazioni, lasciano i loro escrementi, persino gli addetti alla raccolta dei rifiuti sono a volte impossibilitati a ritirare la spazzatura perché i cani iniziano a ringhiare e ad abbaiare in modo minaccioso.

Chiaramente, è superfluo dire che sono pieni di zecche, sporchi, si cibano di spazzatura, le strade sono piene di escrementi e con l’arrivo dell’estate aumenta l’odore nauseabondo. Ci chiediamo in piena emergenza sanitaria è possibile tutto questo? Più volte la situazione è stata segnalata, ma ogni volta le risposte della polizia municipale sono state le seguenti: “Al canile possono andare solo i cani malati e dopo essere curati vengono rilasciati in libertà….”Altra risposta:”Ma l’hanno morsa perché altrimenti non possiamo intervenire”Insomma sempre risposte aleatorie ed intanto i cani aumentano, raddoppiano,proliferano e diventano residenti stabili del centro storico….almeno non si può dire che non c’è neanche un cane!

Caterina Gucciardi