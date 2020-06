Petrosino, Giovannella Licari è la nuova segretaria comunale del PD

01/06/2020 22:00:00

Il Partito Democratico di Petrosino ha il suo nuovo segretario comunale. Si tratta di Giovannella Licari, eletta all'ultimo congresso comunale. Il Partito è in fase di rifondazione, e già nei mesi scorsi c'era stato anche l'ingresso del sindaco Gaspare Giacalone, che fa parte della direzione nazionale.

"Sono lusingata del ruolo che il PD Petrosino mi ha affidato con il nuovo congresso - si legge in una nota stampa della neo segretaria -. Un ruolo che assumo con la consapevolezza del momento difficile che stiamo attraversando, e della necessità di valorizzare ed aiutare questa comunità nella sua ripresa. Il nostro territorio vive di prodotti che la nostra terra ci offre con il sapiente lavoro dei nostri lavoratori, di una attività commerciale con molte potenzialità e di una timida ma virtuosa attività turistica, tutte queste attività hanno subito una battuta d’arresto per via dell’emergenza sanitaria, è mio dovere civico, visto il ruolo affidatomi, di lavorare con il mio consiglio direttivo per promuovere iniziative per la ripresa, lo sviluppo e la difesa del territorio. Ho voluto creare un consiglio direttivo nella maggior parte formato da persone giovani e con specifiche competenze e qualifiche".

"Persone competenti nell’ambito del loro settore - continua la Licari - che riflettono diverse compagini della comunità petrosilena e non solo. Ci sono membri della settore scuola, servizi sociali e servizi produttivi, in modo che ognuno di loro, possa, insieme a tutta la comunità, indicare le difficoltà dei vari settori e permettere a questa segreteria di poter dare il proprio contributo con progetti seri, concreti e d’impulso da indirizzare agli organi competenti. Questa segreteria sarà un punto di riferimento per tutta la comunità, sdoganandoci dalle posizioni in Consiglio comunale, il mio obiettivo personale sarà quello di lavorare creando coesione tra le diverse parti per il bene della collettività. Questo circolo sarà aperto a tutti, iscritti, simpatizzanti, e cittadini. Un pubblico servizio a disposizione di tutti".

Ed accoglie con favore l'elezione della neosegretaria del PD, la consigliera comunale di "Adesso Il Futuro", Concetta Vallone. Conferma la collaborazione, sua e del suo movimento, con l'amministrazione comunale in questo periodo di emergenza economica dovuta al Covid-19, confermando, comunque, come al momento non ci sia più una opposizione in consiglio comunale.

"Quella che stiamo attraversando è una crisi epocale di portata mondiale da cui rischia di essere travolto l’intero assetto sociale e che sta colpendo duramente tutto il territorio nazionale - scrive in una nota la consigliera Vallone -. A Petrosino, tutti insieme, stiamo provando a limitarne gli effetti, soprattutto aiutando i cittadini più fragili. È di tutta evidenza che, in un momento simile, è indispensabile dialogare con tutti per costruire un patto con tutte le forze economiche, sociali, produttive. Mettere in campo un piano per la ripresa non è un problema di maggioranza e opposizione; tutti insieme bisogna lavorare ad un progetto condiviso, senza disperdere energie in sterili polemiche, che, peraltro, ci renderebbero incomprensibili e distanti dalla nostra gente".

"In questo quadro, il congresso comunale del Partito Democratico offre uno strumento in più per elaborare e portare avanti proposte utili al bene di Petrosino e l’elezione di Giovannella Licari, giovane professionista da sempre attiva sul territorio, darà una marcia in più nella costruzione di progetti condivisi. È fondamentale non disperdere lo spirito costruttivo e unitario - conclude la Vallone - per affrontare insieme le impegnative sfide che ci aspettano, e sono sicura che il PD di Petrosino ne sarà all’altezza. Buon lavoro alla neoeletta segretaria!".