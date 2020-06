Sereno e con qualche nuvola. Il meteo in provincia di Trpani per il 2 giugno

02/06/2020 06:35:00

Qualche nuvola sui cieli della provincia di Trapani, oggi, 2 giugno. La prima festa nazionale dopo la fine del lockdown non porta sorprese, e la giornata sarà piacevole, salvo qualche nuvola per nulla minacciosa. Temperature non ancora estive, si va sui 23 gradi al massimo. Ecco i dettagli.

Martedì, 2 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23.3°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3474m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 3 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23.9°C, la minima di 15.3°C, lo zero termico si attesterà a 3370m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.