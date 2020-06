Francesco De Vita, padre costituente marsalese. L'Associazione Nonovento lo ricorda con un documentario

03/06/2020 19:00:00

L'associazione culturale Nonovento, formata da giovani marsalesi animati dal desiderio di divulgare la ricchezza storica della città, ha realizzato un video-documentario dedicato alla figura di Francesco De Vita, padre costituente originario del comune lilibetano.

"Marsala e la Repubblica. Francesco De Vita: un giovane marsalese padre costituente" è stato elaborato e realizzato in collaborazione con la Biblioteca e l'Archivio Storico Comunali "S. Struppa" per la ricorrenza della Festa della Repubblica Italiana, il 2 giugno. E proprio ieri è stato presentato in anteprima nella conferenza online organizzata dall'Amministrazione comunale, con gli interventi dei ragazzi di Nonovento, Achille Sammartano e Sara Parrinello, di Giuseppe Prode, direttore dell'associazione 38° Parallelo - tra libri e cantine, e della figlia di Francesco De Vita, Maria Elisabetta.

Scrivono i ragazzi di Nonovento sulla loro pagina Facebook: "È stato un momento di memoria, scoperta e riscoperta di un tassello fondamentale di storia marsalese, di una comunità cittadina, del nostro patrimonio locale e di uno dei più rilevanti personaggi che hanno contribuito alla nostra storia nazionale. Speriamo di condividerlo presto in altre occasioni di presenza". A seguire potete prendere visione del documentario.