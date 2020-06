Oggi torna il mercatino del mercoledì a Mazara. Ma cambia location

03/06/2020 07:00:00

Da oggi mercoledì 3 giugno riprende l’attività del mercatino settimanale a Mazara del Vallo, interrotto dal mese di marzo a causa dell’emergenza Covid, ma temporaneamente per motivi precauzionali sarà spostato nell’area di contrada Affacciata compresa tra la via Rosario Ballatore (altezza svincolo autoparco) e la via San Pio da Pietralcina (prima dell’angolo con l’Istituto d’Istruzione Superiore Francesco Ferrara).

E’ quanto disposto dal Sindaco Salvatore Quinci con l’ordinanza n. 58 di oggi che revoca la precedente ordinanza di sospensione delle attività mercatali per l’emergenza Covid19 e ne prevede la ripresa con temporaneo spostamento.

“E’ una soluzione temporanea necessaria – spiega il Sindaco Salvatore Quinci – in quanto nella precedente ubicazione della zona Macello era impossibile garantire il giusto distanziamento tra le bancarelle e le condizioni di sicurezza e di prevenzione del rischio Covid. Pertanto, la soluzione tampone consente alle attività autorizzate di riprendere in sicurezza e garantisce distanziamento sociale prevenendo i rischi di assembramento. Insieme agli operatori del settore che ho già incontrato più volte – conclude il Sindaco – terminata l’emergenza Covid troveremo una soluzione definitiva e condivisa”.

Con la stessa ordinanza il Comandante della Polizia Municipale è stato incaricato di procedere all’assegnazione provvisoria degli stalli mercatali nella nuova area individuata.