Mafia, operazione in Sicilia. Undici arresti 

04/06/2020 07:18:00

Undici arresti per mafia a Palermo: nove in carcere e due ai domiciliari. Li ha eseguiti la polizia nell'operazione denominata “Padronanza”. Circa cento gli agenti della mobile impegnati. Dalle indagini è emersa una radiografia del mandamento mafioso della “Noce” e i suoi collegamenti con gli altri clan della provincia. Sono stati ricostruiti i delicati equilibri intrafamiliari all’interno del mandamento e in particolare tra le famiglie della Noce e di Cruillas, con la spartizione di compiti, anche all'interno della singola “famiglia”, con deleghe affidate a uomini di fiducia, in relazione a diversi campi di interesse economico: appalti, compravendite di terreni, scommesse on line ed estorsioni.

E’ stato accertato che esponenti del mandamento della “Noce” abbiano avuto contatti con omologhi di altri mandamenti nel 2018. Momento in cui, per la prima volta dopo decenni, era tornata a riunirsi la commissione provinciale. Alla luce di tali contatti, è plausibile - dicono gli inquirenti - che anche esponenti di tale mandamento siano stati coinvolti nel progetto, riservato solo ai più autorevoli esponenti di Cosa nostra palermitana per la riorganizzazione.