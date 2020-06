Marsala, il Sindaco dice che domani cancella la scritta contro Bellanova 

04/06/2020 17:39:00

Come abbiamo raccontato su Tp24, una scritta offensiva nei confronti della ministra Bellanova, in pieno stile fascista, è comparsa a Marsala. Finalmente, oggi, il Sindaco Di Girolamo ha dato disposizioni affinchè venga cancellata.

“Nel ribadire la nostra ferma condanna contro l’ennesimo atto becero perpetrato verosimilmente da razzisti della nostra Città – precisa il Sindaco Di Girolamo – ho già dato disposizione all’Ufficio Tecnico di cancellare la scritta contro la ministra Bellanova. Dovremo però attendere fino a domani mattina perché per cancellare questa scritta occorre un intervento di una ditta specializzata che non rovini il prospetto dell’abitazione in cui la stessa è stata realizzata”: