Fly Volley in B2 Nazionale. L'orgoglio nelle parole del presidente Roberto Marino

La Fly Volley Marsala approda in B2. La compagine del Presidente Marino raggiunge la categoria nazionale tanto desiderata e conquistata sul campo nella stagione 2019/20.

Le parole del Presidente:

“Siamo entusiasti di aver potuto regalare ai nostri tifosi, alle nostre atlete ed agli Sponsors questa meritata ricompensa per gli sforzi fatti lo scorso anno. Avremmo potuto aspettare e sperare in un reintegro post iscrizioni ma abbiamo preferito accelerare i tempi per assicurarci la categoria cadetta e per permettere al nostro Coach Tomasella di allestire un roster competitivo tra riconferme e nuovi innesti. Già durante il lockdown abbiamo lavorato sodo per consolidare e portare al livello successivo il nostro progetto”. Conclude: “Ci siamo presi quello che meritavamo e ne siamo veramente felici. Voglio inoltre ringraziare il Presidente Costantino dell’Akademia Sant’Anna. Mi auguro che questo possa rappresentare il primo passo per una lunga e solida amicizia tra Fly ed Akademia. Colgo l’occasione per augurare loro un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione in B1”.