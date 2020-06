Coronavirus, salgono a 5 i positivi in provincia di Trapani

05/06/2020 14:25:00

Con il nuovo caso di Marsala salgono a 5 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani.



A Marsala sono due le persone contagiate, e l'ultimo caso, come comunicato dall'Asp, è “atipico”.

Si tratta di un soggetto asintomatico rientrato da Bergamo a marzo e posto in quarantena. Il primo tampone post quarantena è risultato dubbio, il secondo negativo.

A seguito accertamento diagnostico personale è stato effettuato anche il test sierologico qualitativo il cui esito risulta positivo. Del risultato è stata data immediatamente comunicazione all’Asp che procede con tampone il cui esito è positivo. Il paziente viene posto in quarantena e data l’apparente incongruenza tra test e tampone si è proceduto ad ulteriore verifica diagnostica e sierologica specifica per il soggetto e per tutti i suoi contatti stretti conviventi. È in atto attività epidemiologica sul caso.

In totale, dall'inizio dell'emergenza sono state 130 le persone contagiate in provincia di Trapani, secondo i dati comunicati dall'Asp provincial. 120 sono guarite, 5 decedute, e 5 ancora malate. Gli attuali positivi sono due di Marsala, una di Castelvetrano, una di Calatafimi-Segesta, una di Mazara del Vallo, tutte in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 11.391 tamponi e 6051 test sierologici sul personale sanitario.