05/06/2020 14:20:00

In città è partita la solita, graziosa, caccia all'untore: è la figlia di, abita in via x, l'abbiamo vista da ...

Ma cosa sappiamo del nuovo caso di coronavirus a Marsala? Secondo l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani è un caso molto atipico. Innanzitutto è asintomatico, è stato cioè trovato perchè si è fatto il tampone al termine della quarantena obbligatoria, non perchè la giovane stesse male.

Ricordiamo che dal 3 Giugno per chi viene da fuori Sicilia non è più obbligatoria la quarantena nè il tampone. Per il resto, è una giovane rientrata da Bergamo a Marzo e posta in quarantena. Il primo tampone ha dato pareggio, potremmo dire: X. Cioè, dubbio. Si è rifatto un secondo tampone: negativo. Si fa una nuova diagnosi, per scrupolo, con test sierologico. Per il test, il virus c'è. Da qui la comunicazione all'Asp. Si rifà il tampone: questa volta è il positivo.

La donna viene messa in quarantena. Adesso si stanno facendo ulteriori tamponi e test a tutti i suoi contatti.