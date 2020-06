La Fly Volley avvia il mercato delle riconferme con Valentina Guccione

05/06/2020 10:53:00

Arriva la prima riconferma per lo scacchiere di coach Tomasella. Si tratta di un pezzo da novanta.

Valentina Guccione (classe 87 x 180cm) vestirà la maglia della Fly Volley Marsala per la seconda stagione consecutiva.

L’esperta centrale originaria di Campobello di Mazara, ha dimostrato il suo valore nella straordinaria cavalcata in serie C, interpretando un ruolo da protagonista. Ricordiamo inoltre le numerose esperienze passate in B2 e B1 con tante promozioni in bacheca.

Queste le sue parole:

“Mi sono trovata bene in casa Fly e non ho avuto alcun dubbio quando ho ricevuto la proposta di rinnovo. Ho instaurato uno straordinario rapporto di fiducia con il Mister che ci ha permesso di lavorare sodo riducendo a zero le divergenze. Ho voglia di lottare ancora per questi colori e so di poter dimostrare ancora di più” - conclude - “Ringrazio il Presidente Marino e tutta Dirigenza per la fiducia e non vedo l’ora di tornare in palestra”.