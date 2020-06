Marsala, nuove pensiline a Piazza del Popolo

06/06/2020 04:00:00

Nuove pensiline alla fermata degli autobus a Piazza del Popolo a Marsala.

A giorni dovrebbero essere operativi i nuovi 9 autobus comprati dal Comune, nel frattempo sono state completate le pensiline per l'attesa degli autobus urbani che prendono il posto di quelle vecchie e semidistrutte. La speranza è che non vengano vandalizzate come accade spesso, purtroppo, in città, con le nuove installazioni. "Abbiamo scelto questa tipologia in quanto hanno pure lo spazio per i bambini in passeggino e le persone in sedia a rotelle, che quindi non saranno più costrette a stare al vento, al freddo o sotto la pioggia, in attesa dell'autobus", ha detto il sindaco Alberto Di Girolamo. "Tra l'altro i nuovi mezzi hanno tutti la pedana per l'accesso dei soggetti in carrozzina.

Per ora le pensiline comprate sono solo tre, ma è in corso la procedura per l'acquisto, con i fondi europei di Agenda Urbana, di molte altre, che insieme alle paline con gli orari di passaggio dei bus, verranno distribuite in tutto il territorio marsalese. In questi anni abbiamo lavorato nell'ottica di rendere il trasporto pubblico urbano più funzionale, efficiente e agevole: solo in questo modo se ne può incentivare l'uso da parte dei cittadini", ha concluso il sindaco.