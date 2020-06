Marsala, auto rubate e misteriosamente ritrovate 

07/06/2020 09:43:00

E’ stata ritrovata dal proprietario nelle campagne del versante nord marsalese l’auto, una Fiat Panda grigia, rubata davanti la sua abitazione (nella zona del Bar Oasi) mentre lui faceva la doccia.

L’auto era parcheggiata davanti casa, come di solito accade in campagna. Il furto risale a circa una settimana fa. Le modalità con cui il derubato ha ritrovato la sua auto non sono note.

Nel frattempo, un’altra auto è stata sottratta, per due notti consecutive, ad un anziano che abita nella vicina contrada Bosco. Anche in questo caso l’auto era parcheggiata davanti casa, dove i ladri l’hanno riportata l’indomani mattina.

Il proprietario se n’è accorto solo la seconda volta perché i ladri avevano avuto un incidente che ha danneggiato la carrozzeria. Il sospetto è che i ladri, molto probabilmente della zona, possano avere utilizzato il mezzo per compiere altri reati. Magari altri furti.