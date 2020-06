07/06/2020 10:44:00

Due amici e una traversata in sup, stand up paddle, dalla spiaggia Magaggiari di Cinisi a San Vito Lo Capo. Tre giorni e due soste: Balestrate e Scopello.

E' l'impresa di due amici appassionati della tavola su cui si viaggia in piedi a suon di pagaia. I due non si fermano qui: il 21 Giugno direzione Favignana per circumnavigare l'isola.

Intervista Vanessa Leone.

Montaggio video Gioacchino Migliore

Location I Mori