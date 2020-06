E' ufficiale: il Palermo promosso in Serie C

08/06/2020 15:56:00

E' ufficiale. Il Palermo è in serie C. Il Consiglio Federale della Figc, nel corso dell’Assemblea odierna, ha ratificato la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di promuovere in Lega Pro le prime di ogni girone del campionato dilettantistico.



Tra queste c'è anche il Palermo che torna tra i professionisti dopo il fallimento dell'anno scorso.

Un risultato arrivato d'ufficio ma che stava arrivando anche sul campo prima della chiusura dei campionati per il Coronavirus. Il Palermo nel momento in cui è stato interrotto il campionato di Serie D si trovava a 63 punti, ben staccata dalla seconda in classifica, il Savoia. Per i tifosi rosanero però la promozione non potrà essere festeggiata con cortei e caroselli in giro per la città, ma la loro speranza è che la dirigenza riesca ad allestire una squadra competitiva per puntare, il prossimo anno, a conquistare la Serie B e tornare nel calcio che conta.