Marsala, droga nel portabagagli dell'auto. Un giovane arrestato per spaccio

09/06/2020 11:16:00

135 grammi di marijuana nascosti nel portabagli dell'auto, sotto al tappetino di copertura della ruota di scorta. E' questo il quantitativo di droga trovato dai carabinieri, sulla vettura di Salvatore Maltese, 29enne originario di Mazara del Vallo ma residente a Marsala.

La notte del 4 giugno, i militari procedevano al controllo di un’utilitaria guidata dal Maltese, il quale appariva da subito alquanto teso. I Carabinieri decidevano di approfondire il controllo al veicolo e nel portabagagli occultato sotto il tappetino utilizzato per ricoprire la ruota di scorta hanno trovato un sacchetto in nylon contenente i 135 grammi di marijuana già essiccata.

La perquisizione presso l’abitazione del maltese, ha fatto ritrovare altre due buste in nylon di grosse dimensioni contenenti ancora tracce di marijuana, e un rotolo di carta stagnola tagliato a metà, utilizzato per il confezionamento delle dosi.

A quel punto, per il 29enne marsalese sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Maltese, dunque, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Al termine del rito direttissimo celebratosi nella mattinata del 5 giugno, il Giudice Monocratico del Tribunale Lilybetano ha convalidato l’arresto e disposto per il Maltese la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Tale ultimo arresto è il risultato di numerosi servizi predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Marsala finalizzati all’individuazione dei canali di produzione ed approvvigionamento dello stupefacente, nonché dei pusher incaricati della distribuzione al dettaglio delle sostanze illecite.