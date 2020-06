Due arresti a Trapani: un uomo minaccia di morte i vicini, un altro evade dai domiciliari

10/06/2020 12:35:00

Minaccia di morte i vicini di casa con un coltello a serramanico e subito dopo si rifugia nella sua abitazione.

All'arrivo dei poliziotti prima impedisce loro di entrare in casa e subito dopo li aggredisce con calci e pugni prima di essere bloccato e arrestato. In manette è finito Gaetano Casamento, ventottenne pluripregiudicato.

E due giorni fa, è stato arrestato per evasione dai domiciliari Antonino Bonanno, classe ‘92. I poliziotti lo hanno rintracciato in strada, mentre correva in sella ad una moto pur essendo privo di patente e la moto di assicurazione. Dopo la convalida dell’arresto il Bonanno è stato condotto ai domiciliari, così come Casamento, a disposizione dall’Autorità Giudiziaria.