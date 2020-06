Marsala: ci risiamo, cumuli di rifiuti in fiamme ad Amabilina 

10/06/2020 13:26:00

Ci risiamo, ad Amabilina ricominciano i roghi ai cumuli di rifiuti.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, questa mattina, per spegnere l'ennesimo rogo dei tanti rifiuti abbandonati in strada e vicino ai marciapiedi del quartiere popolare.

Con l'arrivo del caldo, purtroppo, si ripresenta l'annoso problema dovuto all'abbandono dei rifiuti, di chi continua a non volere fare la differenziata. Con le alte temperature, poi, la puzza diventa insoppotabile e a quel punto si accende il fuoco per fare una "bonifica" deleteria per l'inquinamento dell'aria, visto che si bruciano centinaia di sacchetti di plastica.