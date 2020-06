Sicilia, la Finanza sequestra 150mila articoli di bigiotteria

10/06/2020 11:42:00

150 mila articoli di bigiotteria tra brillantini, bracciali, orecchini e fermacapelli non sicuri sono stati sequestrati ad un negozio di Termini Imerese.

Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, sugli espositori destinati alla vendita, migliaia di articoli privi del previsto marchio CE, nonché delle indicazioni del produttore ed importatore, del luogo d’origine e delle istruzioni e precauzioni per l’utilizzo in violazione alla normativa sul commercio (Codice del Consumo) che impone il divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi articolo o confezione di prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e/o leggibili in lingua italiana tutte le informazioni destinate ai consumatori, quali ad esempio produttore, importatore e caratteristiche qualitative del prodotto.

Il legale rappresentante dell’impresa è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa che può arrivare fino a un massimo di 25.823,00 euro.

Continuano, incessanti, i controlli delle fiamme gialle in tutta la provincia palermitana al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme.