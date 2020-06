Coronavirus. Guarisce il ragazzo di Marsala che era andato in giro. Altro guarito a Castelvetrano

10/06/2020 14:22:00

Si riduce il conto degli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Ci sono due guariti, uno di Marsala e uno di Castelvetrano, che fanno scendere il totale dei malati di Covid19 a 4.



A Marsala è guarito il ragazzo arrivato dalle Marche, asintomatico, che poco prima della fine della quarantena e di ricevere il risultato del tampone era andato in giro, a visitare parenti e amici. Imprudenza che oltre a costargli la denuncia, fortunatamente non ha portato ad altri contagi.

E' guarita anche una ragazza di Castelvetrano che scende così a quota zero.



Gli attuali positivi sono due di Marsala, uno di Calatafimi Segesta, una di Mazara del Vallo. Sono tutti asintomatici e si trovano in isolamento a casa.

Una delle ragazze di Marsala è una paziente rientrata da Milano, posta in quarantena, risultata positiva al tampone di fine quarantena. L'altro caso di Marsala è “atipico”. La ragazza è asintomatica ed è rientrata da Bergamo a marzo e posta in quarantena. Il primo tampone post quarantena ha dato esito dubbio, il secondo negativo. A seguito accertamento diagnostico personale viene effettuato anche test sierologico qualitativo il cui esito risulta positivo. Viene data immediatamente comunicazione all’Asp che procede con tampone il cui esito è positivo. Il paziente viene posto in quarantena e data l’apparente incongruenza tra test e tampone si è proceduto ad ulteriore verifica diagnostica e sierologica specifica per il soggetto e per tutti i suoi contatti stretti conviventi che sono risultati negativi.



Caso Calatafimi Segesta: il paziente era ricoverato a Villa Maria Eleonora dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e infine trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione

Caso Mazara del Vallo: si tratta di soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio. L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Sono in totale 12775 i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza, e 6726 test sierologici.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 131 persone in provincia di Trapani, delle quali 5 sono decedute e 122 guarite.