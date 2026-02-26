Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
26/02/2026 06:00:00

Salute in Sicilia, tra nuovi servizi e nodi PNRR: hospice a Salemi, digitalizzazione e ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/salute-in-sicilia-tra-nuovi-servizi-e-nodi-pnrr-hospice-a-salemi-digitalizzazione-e-450.jpg

Sarà l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni a inaugurare mercoledì 4 marzo, alle 11, i nuovi locali dell’Hospice “Raggio di Sole” dell’Asp di Trapani, al piano terra dell’ospedale di Salemi. Con lei la commissaria straordinaria dell’Azienda sanitaria provinciale, Sabrina Pulvirenti.

La struttura dispone di 10 posti letto ed è gestita dall’Unità operativa “Hospice, Cure palliative e Terapia del dolore” del Dipartimento Cure primarie dell’Asp. Un presidio importante per il territorio, destinato ai pazienti in fase avanzata di malattia e alle loro famiglie.

 

PNRR e digitalizzazione, 6,2 milioni a rischio

 

Intanto, sul fronte della sanità digitale, si profila un allarme: sono 6,2 milioni di euro del PNRR destinati alla digitalizzazione delle cartelle cliniche che potrebbero andare persi.

Il direttore del Dasoe, Giacomo Scalzo, ha già richiamato le aziende sanitarie provinciali, evidenziando ritardi nell’attivazione dei percorsi formativi necessari per rendere operativi gli strumenti digitali. Il confronto si sarebbe trasformato in una vera e propria reprimenda nei confronti delle Asp.

Altro che fascicolo sanitario elettronico e sanità digitale: il rischio è quello di non rispettare le scadenze e di compromettere un passaggio strategico per l’ammodernamento del sistema sanitario regionale.

 

Cos’è il Fascicolo sanitario elettronico

 

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) raccoglie l’intera storia sanitaria del cittadino, consentendo a pazienti e medici di consultare online referti, ricette, vaccinazioni e cartelle cliniche in modo sicuro e condiviso. Serve a migliorare l’efficienza delle cure, ridurre esami ripetuti e facilitare l’accesso alle prestazioni, come prenotazioni e ritiro farmaci.

È uno strumento fondamentale anche nelle emergenze: in caso di accesso a un Pronto soccorso, i sanitari possono risalire rapidamente alla storia clinica del paziente. L’obiettivo è caricare 4,2 milioni di fascicoli entro maggio 2026.

 

La situazione all’Asp di Trapani

 

L’Asp di Trapani, in collaborazione con l’Ordine dei Medici, ha avviato la formazione per medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici delle strutture private accreditate e farmacisti sul FSE 2.0.

Grazie al supporto di partner specializzati nella digitalizzazione, l’Azienda ha acquisito una piattaforma di formazione a distanza (FAD) che sarà messa a disposizione dei professionisti per il corso su compilazione e utilizzo del Fascicolo sanitario. Il materiale è calibrato sul profilo medico, sia per la compilazione che per la consultazione.

Per i farmacisti, il Dossier farmaceutico rappresenta una componente centrale del Fascicolo, poiché consente di monitorare l’appropriatezza della dispensazione, l’aderenza terapeutica e la sicurezza del paziente. È in fase di definizione un’offerta formativa specifica per questa categoria.

I medici di medicina generale dovranno caricare il cosiddetto “profilo sanitario sintetico” (patient summary) per ogni assistito entro il 30 maggio 2026, nel rispetto della normativa sulla privacy e previo consenso del paziente. Attualmente nel FSE vengono già caricati lettere di dimissioni, rapporti di pronto soccorso e referti.

Dal 1° marzo 2026 entrerà in uso esclusivo il nuovo sistema gestionale aziendale per la refertazione digitale delle prestazioni ambulatoriali, sia ospedaliere che territoriali. Il sistema punta a standard omogenei, maggiore integrazione dei flussi informativi e ulteriore dematerializzazione dei processi, con benefici in termini di tracciabilità e tempestività.

“Stiamo portando avanti una digitalizzazione rapida e sostanziale basata su strumenti concreti, con una formazione mirata e tempi certi di adozione – ha dichiarato la commissaria Pulvirenti –. È un percorso che valorizza il lavoro dei professionisti e rafforza la capacità dell’Azienda di rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze della popolazione”.

Televisita, telemonitoraggio, teleconsulto e teleassistenza entreranno progressivamente a regime, in linea con le indicazioni Agenas e con il D.M. 77/2022, rafforzando la sanità di prossimità e l’integrazione tra ospedale e territorio.

 

Rete ospedaliera: sì alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina

 

Via libera della giunta regionale al nuovo assetto della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che sarà inserita come reparto associato alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario Rodolico-San Marco di Catania.

Un passaggio decisivo per garantire la permanenza del Centro all’interno della Rete ospedaliera siciliana. Il governo Schifani ha recepito le indicazioni dei ministeri della Salute e dell’Economia, che avevano chiesto chiarimenti sul mantenimento della struttura di Taormina, inizialmente non prevista in deroga ai criteri del decreto ministeriale 70 del 2015.

La norma prevedeva una sola cardiochirurgia pediatrica per la Sicilia, individuata nell’Ospedale Civico di Palermo. Secondo il confronto tecnico, il Policlinico di Catania presenta parametri più rispondenti alle richieste ministeriali: maggior volume di attività, esperienza nelle procedure Ecmo e presenza di unità con specifico indirizzo pediatrico.

L’assessore Faraoni ha parlato di “impegno chiaro” per la tutela delle famiglie e dei piccoli pazienti: “Il mantenimento di entrambe le cardiochirurgie pediatriche, a Palermo e Taormina, resta un obiettivo del governo regionale”.

Tra nuove strutture territoriali, digitalizzazione da completare e rete ospedaliera da consolidare, la sanità siciliana si muove su più fronti. Ma il tempo del PNRR non consente ritardi.



Sanità | 2026-02-25 14:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/ospedale-di-mazara-il-nursind-replica-a-foggia-250.jpg

Ospedale di Mazara, il NurSind replica a Foggia

Sull’ospedale di Mazara si riaccende il confronto politico-sindacale.E questa volta a intervenire è il NurSind, che replica alle dichiarazioni del consigliere provinciale Foggia parlando apertamente di “dati inesatti” e di...







Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...