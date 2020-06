Pantelleria. Incompatibilità dei consiglieri 5 Stelle e caso Gutterez, interviene il Pd

10/06/2020 11:10:00

Il Pd di Pantelleria con una nota interviene sulla questione dell'incompatibilità dei consiglieri 5 Stelle Vallini e Scaltriti non inserita nell'ordine del giorno della prossima seduta e risponde all'intervento del sindaco Enzo Campo sul caso Gutterez.

Dalla convocazione del Consiglio Comunale, che si terrà il prossimo 11 giugno, apprendiamo con un po’ di stupore che non è stato inserito all’ordine del giorno la questione dell’incompatibilità dei consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle, Erik Vallini e Stefano Scaltriti, rispettivamente Presidente del Consiglio Comunale il primo e Capogruppo di maggioranza il secondo.

Lo stupore nasce essenzialmente dal fatto che nel precedente Consiglio Comunale del 5 maggio scorso, era stato inserito a verbale quanto segue: “al prossimo Consiglio ci sarà una proposta di delibera, comprensiva di tutti gli atti e i pareri legali, che verrà votata dai consiglieri”.

Non vorremmo che ci trovassimo di fronte ad un tentativo di insabbiamento di una questione molto delicata che sta investendo il Consiglio Comunale.

Al fine di fugare qualsivoglia dubbio che ci possa essere ricordiamo che, ai sensi dell’art. 69 del TUEL e ai sensi dell’art. 14 della legge regionale del 24/06/86 n. 31, è solo il Consiglio Comunale l’organo preposto a deliberare sull’incompatibilità dei consiglieri.

Non possiamo inoltre non sottolineare tutto il nostro disappunto dopo aver visto la triste diretta facebook del nostro primo cittadino di sabato 6 giugno dove, nella prima parte, ha avuto modo di trattare la questione dell’Assessore Gutterez.

Vogliamo precisare che l’eventuale conflitto di interessi dell’assessore Gutterez non è stato “tutto smontato” in Consiglio Comunale, tanto è vero che la minoranza, non convinta della risposta ricevuta ad una loro interrogazione, ha chiesto l’invio del fascicolo alla Procura della Repubblica, che avrà modo di esaminare il tutto.

Certo, sarebbe stato auspicabile che l’argomento “Gutterez”, dopo le ultime notizie giornalistiche diffuse, fosse portato al vaglio del massimo consesso civico, quale è il Consiglio Comunale, e non oggetto di discussione sui social. Inoltre farebbe bene il Sindaco a non tirare in ballo dirigenti, passati e attuali del Partito Democratico che nulla hanno a che vedere con tale vicenda che vede coinvolto un suo assessore e quindi la sua amministrazione.

Il Partito Democratico sulla questione “Gutterez” è stato chiaro, non vogliamo dare lezioni di moralità a nessuno e rimaniamo sino all’ultimo garantisti, sperando che questa vicenda si concluda il prima possibile.

Partito Democratico Pantelleria