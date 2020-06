Marsala, la Fly Volley conferma Elena Mistretta

10/06/2020 09:00:00

Altra fondamentale riconferma per la Fly Volley. Questa volta si tratta di Elena Mistretta (classe 87 per 175 cm). Anche lei marsalese doc, vestirà la maglia biancazzurra per la terza stagione consecutiva. Anche per lei diverse stagioni passate in serie cadetta tra Marsala, Palermo e Trapani. Tanta esperienza ed ancora tanta voglia di mettersi in gioco per questa nuova avventura.

Queste le sue parole: “Aspettavo la chiamata da parte della società, anche se sapevo già da tempo di rientrare nei piani del mio Mister. La scorsa stagione è stata bella a metà e soprattutto per questo ho grande voglia di rientrare in palestra. La B2 sarà un campionato molto insidioso e più che mai servirà la forza del gruppo! Sono felice di ritrovare Valentina, Erika, Marialaura e trepidante di conoscere i nomi delle altre riconferme e new entry. La mia gratitudine verso il Presidente Marino e tutta la dirigenza per la rinnovata fiducia. FlyGo”.

Il Presidente Marino: “Ringrazio Elena per aver accettato di lottare ancora per la maglia della Fly. Ha dimostrato un forte senso di attaccamento alla nostra famiglia. La sua riconferma è stata fortemente voluta dal nostro Tecnico che ha immediatamente ricevuto il sostegno di noi tutti in Dirigenza. Per noi rappresenta un ulteriore colpo di mercato”.