Sicilia, non espone i prezzi nella propria panetteria. Sanzionato il titolare 

11/06/2020 10:18:00

Non espone i prezzi di vendita al pubblico nella propria panetteria di Cefalù e viene multato della Guardia di Finanza.

In particolare, le Fiamme Gialle, dopo aver effettuato l’accesso nel locale, constatavano che il titolare del panificio non esponeva i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti in violazione alla disciplina sui prezzi che prevede espressamente l’obbligo in tutti gli esercizi di vendita di indicare in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile il prezzo di vendita nonché il prezzo per unità di misura tutte le merci esposte al pubblico (ad esclusione dei prodotti in cui il prezzo sia stato già impresso direttamente dal produttore in maniera chiara e con caratteri ben leggibili).

Il titolare dell’attività è stato segnalato all’autorità preposta (sindaco) per l’irrogazione della sanzione amministrativa che va da un minimo di € 516 fino a un massimo di €. 3.098. Continuano, incessanti, i controlli delle fiamme gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni derivanti dalla commercializzazione di prodotti di prima necessità.