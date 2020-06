Marsala, avviati quattro cantieri di servizio per 80 lavoratori

11/06/2020 09:47:00

Da alcune settimane a Marsala sono stati avviati quattro cantieri di servizio che stanno occupando, per tre mesi, 80 lavoratori.

Si tratta di un progetto per la promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale sostenuto da fondi europei. I cantieri in questo momento sono impegnati nella manutenzione del verde pubblico, nei quartieri di via Istria, Amabilina e Sappusi.

"In un periodo di crisi lavorativa, acuita ancora di più dall'emergenza coronavirus, questi cantieri ci consentono di dare una piccola ma significativa risposta occupazionale ad alcuni nostri concittadini - il commento del sindaco Di Girolamo - oltre ad essere un valido aiuto all'attività dei nostri operai addetti al verde".