Elezioni a Marsala. Si vota il 4 ottobre, ballottaggio il 18. Alle urne 62 Comuni siciliani

11/06/2020 18:55:00

Marsala alle urne il 4 ottobre, eventuale ballottaggio il 18 ottobre.

Si svolgeranno il 4 ottobre le elezioni amministrative in 62 Comuni dell’Isola, tra cui anche Marsala. Lo ha deciso il governo Musumeci, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Bernardette Grasso. L'eventuale ballottaggio è fissato per il 18 ottobre. A essere coinvolti dalla tornata elettorale straordinaria - a seguito del doppio rinvio deciso per contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid 19 - saranno oltre 810 mila siciliani.