11/06/2020 12:29:00

Tragico incidente stradale, questa mattina, sull'autostrada A29 Trapani-Palermo. Un morto. A perdere la vita il conducente di una Alfa Romeo che per cause in corso di accertamento si è schiantato contro il guard-rail mentre procedeva verso Trapani.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale. Si sconoscono le generalità della vittima.

Traffico paralizzato sulla A-29 dove si è venuta a formare una lunga coda di auto.