Coronavirus, diminuiscono i positivi in provincia di Trapani. Guarita una persona di Calatafimi

11/06/2020 15:17:00

Diminuiscono i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. E' guarito l'unico contagiato di Calatafimi Segesta. Una donna che aveva preso il virus a Villa Maria Eleonora durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e infine trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione, avvenuta ieri.

Restano tre quindi gli attuali positivi in provincia di Trapani, tutti asintomatici, tutti in isolamento domiciliare. Due sono di Marsala e una di Mazara.



Una delle ragazze di Marsala è una paziente rientrata da Milano, posta in quarantena, risultata positiva al tampone di fine quarantena. L'altro caso di Marsala è “atipico”. La ragazza è asintomatica ed è rientrata da Bergamo a marzo e posta in quarantena. Il primo tampone post quarantena ha dato esito dubbio, il secondo negativo. A seguito accertamento diagnostico personale viene effettuato anche test sierologico qualitativo il cui esito risulta positivo. Viene data immediatamente comunicazione all’Asp che procede con tampone il cui esito è positivo. Il paziente viene posto in quarantena e data l’apparente incongruenza tra test e tampone si è proceduto ad ulteriore verifica diagnostica e sierologica specifica per il soggetto e per tutti i suoi contatti stretti conviventi che sono risultati negativi.

Caso Mazara del Vallo: si tratta di soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio. L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Dall'inizio dei controlli sono stati effettuati 12915 tamponi, 140 in un giorno, e 6844 test sierologici sul personale sanitario. Dall'inizio dell'emergenza in provincia di Trapani sono state contagiate 131 persone, di cui 123 sono guarite, 5 decedute, e 3 attualmente positive.