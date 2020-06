11/06/2020 19:00:00

Sono 849 le persone attualmente malate di Coronavirus in Sicilia. I positivi sono distribuiti così: 5 si trovano in terapia intensiva (-1), 37 sono ricoverati in ospedale con prenza di sintomi (-3), 807 sono, invece, i positivi in isolamento domiciliare (+0).

I morti totali nell'Isola dall'inizio della pandemia sono 279 (+1), i guariti 2327 (+3). Oggi in Sicilia sono stati effettuati 2097 tamponi, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.