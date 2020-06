Erice, marcia indietro di Toscano. Sì ai soldi per la Funivia, riapre per due mesi

11/06/2020 09:28:00

Ad Erice ha rischiato di restare ferma quest’anno la Funivia. La FuniErice aveva chiesto aiuto al Comune, in un primo momento la sindaca Daniela Toscano aveva risposto picche. Poi è arrivata la marcia indietro.



L’amministrazione Comunale ha deciso di garantire il funzionamento dell’impianto per un periodo di due mesi versando un contributo di 180 mila euro come chiesto dalla società.

Dopo avere esaminato i risultati delle previsioni di bilancio al 31/12/2020 legate alle due ipotesi gestionali estreme, rispettivamente connesse al caso di chiusura dell’impianto per tutto il 2020 e al caso di apertura dell’impianto dal giorno 1 luglio al 31 dicembre 2020, durante la riunione dell'assemblea dei soci si è preso atto della volontà del socio Comune di Erice, rappresentata dal Sindaco Toscano e dall’assessore Simonte, di garantire il funzionamento dell’impianto per un periodo di due mesi, nell’interesse pubblico della comunità.

“Nel redigendo Bilancio di Previsione del Comune di Erice – ha dichiarato il Sindaco Toscano – verrà previsto un fondo straordinario per garantire l’attivazione del servizio di TPL a mezzo fune da e per Erice, per la durata di due mesi, in misura inversamente proporzionale all’andamento degli incassi aziendali medio-tempore registrati, e comunque nella misura massima di € 180.000,00.”



Il socio Libero Consorzio Comunale di Trapani, rappresentato dal Dott. Giuseppe Scalisi, giusta delega del Commissario straordinario Dott. Cerami, ha dichiarato di essere favorevole all’atto di indirizzo, fermo restando che si dovrà procedere ad una variazione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale tra la FuniErice ed il Comune di Erice, mediante l’inserimento di una appendice al contratto che preveda impegni economici e finanziari ad integrazione dello stesso, al fine di salvaguardare l’equilibrio del bilancio societario per il 2020.

“La seduta dell’assemblea dei soci - afferma il Presidente Palermo – si è aggiornata al 15 giugno 2020, al fine di consentire al Direttore Generale, Germano Fauci, di elaborare le risultanze economiche e finanziarie previsionali al 31/12/2020 relative alla nuova ipotesi gestionale proposta.”