Mazara, il Comune firma accordo con l'Asp per i servizi di cura alla persona

"Un accordo con l’Asp di Trapani – Distretto Sanitario di Mazara del Vallo, un Accordo di programma che ha come obiettivo “Servizi di cura alla persona”, finalizzato alla strutturazione del “Sistema Informativo Integrato e Cartella Socio Sanitaria Informatizzata” della Regione Siciliana.

Tra le tante finalità: la realizzazione di una rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi; il rafforzamento dell’integrazione tra i servizi sanitari e socio assistenziali, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente, nonché il monitoraggio e la verifica degli interventi domiciliari integrati. Sono molto soddisfatto della sinergia e della collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale, che con questo Accordo di programma definisce al meglio l’assistenza domiciliare al servizio delle persone più bisognose; certamente il Comune di Mazara del Vallo farà la propria parte per l’ottima riuscita del progetto».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, a seguito dell’Accordo di programma firmato stamattina al Palazzo dei Carmelitani con l’Asp di Trapani – Distretto Sanitario di Mazara del Vallo, alla presenza della dott.ssa Ninfa Lampasona, Direttore facente funzioni del Distretto Sanitario di Mazara del Vallo e del dott. Paolo Marascia, dirigente medico del Distretto Sanitario di Mazara del Vallo.

PULIZIA DELLA SPIAGGIA A TONNARELLA - «Insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Reina, abbiamo fatto un sopralluogo a Tonnarella e abbiamo constatato per come è stato promesso, che la spiaggia è pulita, disinfestata e pronta per la stagione balneare. Garantiremo per tutta l’estate la continua pulizia al fine di assicurare un pieno utilizzo di tutto il litorale. Intanto, gli operai stanno proseguendo le operazioni di pulizia e discerbatura straordinaria su tutto il territorio». Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, al termine del sopralluogo effettuato stamattina nella spiaggia di Tonnarella insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Reina.

I musei cittadini riaprono entro fine mese - “A seguito dell’emergenza Covid19 e della conseguente chiusura dei siti museali cittadini, stiamo realizzando alcuni interventi che consentiranno a breve di riaprire tutti i siti museali di nostra competenza, in piena sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni per la prevenzione del rischio sanitario Covid. Secondo quanto comunicatomi dagli uffici competenti, tali interventi compresa l’integrale sanificazione degli ambienti dovrebbero terminare entro la fine della prossima settimana. Pertanto, presumibilmente, potremo riaprire i siti museali a partire dal 22 giugno”.

Lo ha detto l’assessore comunale al Turismo Germana Abbagnato, annunciando che nei siti museali ex Collegio dei Gesuiti, Teatro Garibaldi e Galleria Santo Vassallo sono in corso piccoli interventi per consentirne la riapertura in sicurezza e, stando alle tempistiche comunicate dagli uffici competenti, gli stessi siti dovrebbero riaprire a partire dal 22 giugno. In ogni caso la data di riapertura sarà ufficializzata con una apposita comunicazione alla cittadinanza. Per quanto riguarda il Museo del Satiro Danzante si ricorda che la competenza è della Regione Siciliana.