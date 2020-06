Petrosino, il Comune attiva la procedura “Elimina code" negli uffici 

12/06/2020 20:00:00

Un più diretto e più veloce rapporto tra i cittadini e l’Ente evitando, laddove possibile, che il cittadino si rechi fisicamente al Municipio. Ecco perché dalla prossima settimana al Comune di Petrosino cambia l’accesso negli uffici comunali e cambiano le modalità di erogazione di alcuni servizi e prestazioni comunali attraverso l’introduzione di alcuni sistemi innovativi.

Nel dettaglio, il ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, a eccezione delle attività indifferibili, sono garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di Petrosino all’indirizzo www.comune.petrosino.tp.it - PEC: protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it (solo posta certificata).

Per favorire tale modalità operativa sono stati introdotti e saranno operativi dalla prossima settimana due nuovi strumenti a disposizione della cittadinanza: il servizio online “Elimina Code” per la prenotazione degli appuntamenti in Comune e il servizio di richiesta e rilascio online dei certificati anagrafici tramite l’applicazione “Municipium”

Procedura “Elimina Code”: Sarà possibile prenotare online un appuntamento con gli uffici comunali o chiedere informazioni. Un sistema che permetterà di prenotare un appuntamento con gli operatori degli uffici aperti al pubblico, evitando attese presso il front-office. Una novità voluta dall’Amministrazione comunale per consentire ai cittadini, da un lato, di avere un’alternativa più semplice e diretta per dialogare con il Comune e, dall’altro, di evitare qualsiasi tipo di assembramento così come previsto dalle attuali norme in materia di Coronavirus. Per utilizzare l’eliminacode basta collegarsi al sito internet del Comune, cliccare sull’apposito link che si trova sulla homepage, registrarsi nel form online e seguire la semplice e chiara procedura.

Procedura “Municipium”/Certificati: I certificati anagrafici per sé e per i propri familiari al Comune di Petrosino sarà possibile ottenerli online collegandosi all’apposito link che verrà pubblicato sulla homepage del sito internet del Comune. Il servizio consente di richiederli e di stamparli direttamente da pc o da smartphone, in totale autonomia e in qualsiasi momento della giornata. I certificati sono dotati di QRcode e sono validi al pari di quelli richiesti ed emessi agli sportelli del Comune. Di norma i certificati sono rilasciati in bollo, a meno che sussista un motivo di esenzione previsto dalla legge e che è indicato nel certificato stesso. L’imposta di bollo si assolve con l’applicazione della corrispondente marca sul certificato stesso (occorre aver già acquistato la marca da bollo quando si stampa il certificato). Il rilascio di certificati on-line non prevede invece in alcun caso l'applicazione dei diritti di segreteria che in questo caso sono stati soppressi. Per poter accedere al servizio è necessario avere tessera sanitaria elettronica o una carta d'identità elettronica, utilizzabili con lettore adatto, oppure delle credenziali SPID (si possono richiedere gratuitamente le credenziali SPID a uno dei soggetti abilitati: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida). Il servizio sarà disponibile anche da smartphone. Per utilizzarlo bisognerà scaricare l’App Municipium da AppStore o Play Store, selezionare il comune di Petrosino come ente di riferimento, selezionare la voce Servizi – Servizi Demografici ed accedere al servizio utilizzando SPID.

Ecco quali certificati possono ottenere i residenti (da pc e da smartphone):

• Certificato di Residenza

• Certificato di Stato di Famiglia

• Certificato di Cittadinanza

• Certificato Anagrafico di Nascita

• Certificato di Esistenza in Vita

• Certificati di Stato Libero

• Certificato di Residenza e Cittadinanza

• Certificato Contestuale di Singolo (Residenza, Cittadinanza, Nascita)

• Certificato contestuale di Famiglia (Residenza, Cittadinanza)

• Certificato di Godimento dei Diritti Politici