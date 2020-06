Calcio, serie B: Trapani, le reazioni dopo la penalizzazione

13/06/2020 12:44:00

L'Alivision Transport, quale socio unico del Trapani Calcio, con una nota “esprime in primo luogo la propria profonda solidarietà a Giuseppe Pace, che ha sempre svolto le proprie funzioni di presidente della Camera di Commercio di Trapani in modo irreprensibile da oltre 20 anni, e ad un’altrettanto irreprensibile professionista come Monica Pretti, colpita durante nella fase del coronavirus nei propri affetti più cari, per le sanzioni, seppur ridotte, comminate dal Tribunale Federale a due persone di spiccata moralità che non hanno mai commesso la benché minima infrazione”.

Alivision esprime, inoltre, “il proprio disappunto per il fatto che ad una società, come il Trapani Calcio che ha da sempre onorato ogni scadenza, federale e non, con estrema puntualità, non sia stata riconosciuta la causa di forza maggiore che ha colpito il Trapani Calcio e la stessa Alivision. Ciò nonostante siano state illustrate e documentate le condizioni eccezionali, dovute alla pandemia, in cui entrambe si sono venute a trovare e che hanno determinato il lieve ritardo per il quale, anche in questo caso in misura ridotta, è stata comminata la sanzione”.

Tuttavia, Alivision Transport e il Trapani Calcio sono fiduciose che “nel secondo grado di giudizio, la Corte Federale d'Appello riconoscerà le condizioni di forza maggiore verificatesi” ed auspicano che “la prossima udienza di discussione avvenga de visu e non a mezzo videoconferenza, in modo da poter consentire al collegio difensivo rappresentato dall'avvocato Chiacchio e dall'avvocato Rossi di poter rappresentare le proprie ragioni in condizioni senz'altro migliori rispetto alla modalità in videoconferenza con la quale si è tenuta l’udienza”.

PENALIZZAZIONE. DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE GIUSEPPE PACE

Trapani, 13 giugno 2020 – Dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto un punto di penalizzazione in classifica al Trapani Calcio, interviene il presidente della Società granata Giuseppe Pace.“In qualità di presidente del Trapani ho il dovere di chiedere scusa ai tifosi, alla squadra ed allo staff tecnico per aver subito un sanzione scaturita da una nostra inadempienza. So di aver subito una sanzione - per fortuna chi conosce il calcio e le sue regole sa bene che la responsabilità non è mia - di cui però non conosco nemmeno il senso. Ho però un assoluto e profondo rispetto della giustizia sia essa ordinaria oppure, come oggi per me, sportiva e soprattutto dei suoi rappresentanti. Spero, ed auspico, che i prossimi gradi di giudizio possano restituire al Trapani quello che gli è stato tolto. Il mio pensiero, invece, è tutto rivolto ai tifosi che, anche di fronte a queste notizie, non fanno mai mancare il sostegno a questi ragazzi (la squadra ed il mister) che ogni giorno sudano e lavorano per raggiungere un sogno che si chiama “salvezza”.