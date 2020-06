13/06/2020 08:36:00

Sono scomparsi ieri a Marsala due bellissimi Bull Terrier.

Si tratta di una coppia, un maschio (nero e bianco) e una femmina (bianca). La femmina ha da poco iniziato una terapia per leishmania e ha problemi alla vista. I cani sono scomparsi in via Dante Alighieri (ex Circonvallazione). Chi ha notizie o li avvista può chiamare il 392 1759151.