L’estate del Covid. In attesa dei turisti. Così si sta preparando la provincia di Trapani

13/06/2020 06:00:00

Si aspetta che parta, davvero, il turismo in provincia di Trapani. Le previsioni non sono incoraggianti, soprattutto dopo le vicende che riguardano l’addio all’aeroporto di Birgi di Alitalia. Molte strutture ricettive hanno deciso di non aprire prenotazioni quest’anno.

I servizi a terra, come noleggio auto, noleggio con conducente, autobus privati, soffriranno per una presenza di extra-siciliani che si prevede molto risicata. Oggi su Tp24 pubblichiamo anche l’intervista a Rosalia D’Alì che spiega come si sta muovendo il Comune di Trapani e il Distretto turistico per la promozione turistica.



La provincia di Trapani cerca di attrezzarsi per cominciare la stagione turistica, nell’estate del Coronavirus. Dalla pulizia e sorveglianza delle spiagge, alle iniziative per sostenere le attività ricettive, senza dimenticare la questione sanitaria. Perchè da oggi arrivano le Uscat, sono le unità di assistenza turistica previste nel protocollo Sicilia SiCura. E in Sicilia? L’epidemia è ferma, non ci sono nuovi contagi da Coronavirus da due giorni.



Pulizia Spiagge Marsala

A Marsala, con un po’ di ritardo, l’amministrazione comunale ha cominciato ad allestire le spiagge libere nell’estate del Coronavirus. In questi giorni sono state pulite le spiagge del versante Nord e Sud. E per far rispettare le misure anti-covi è stata collocata la cartellonistica italiano/inglese in prossimità dei varchi di accesso in spiaggia al fine di informare i bagnanti sulle regole da seguire scrupolosamente e per evitare il rischio di contagio, così come obbliga l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana (la n. 21 del 17/05/2020) che richiama le Linee guida nazionali anche con riguardo all'attività balneare. In più, l'Amministrazione comunale - sempre per favorire il rispetto delle misure anticovid - ha già avanzato richiesta alla Protezione Civile di assicurare due importanti servizi: la sorveglianza sulle spiagge (otto unità, in due turni, per tre mesi) che una sanificazione periodica dei siti sabbiosi fruibili liberamente.Anche la stagione balneare, a causa dell'epidemia, si è aperta con ritardo, trascinando con sé i relativi servizi per i bagnanti, che saranno comunque assicurati, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Ma sarà altrettanto importante non trasformare i lidi in luoghi di assembramento”. Il servizio di pulizia biennale, affidato alla Ecological Service, sarà quotidiano fino al mese di Agosto ed effettuato in orari che non coincidano con quelli di maggiore affluenza dei bagnanti. In entrambi i versanti sabbiosi, oltre alla collocazione di passerelle per disabili e tabelle informative per la sicura balneazione, l'Impresa ha anche posizionato mini-isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il servizio di pulizia potrà essere protratto fino al mese di Settembre, compatibilmente con le condizioni climatiche e, comunque, nell’ambito della spesa prevista dal progetto.



Trapani ed Alcamo, notti gratis per gli operatori sanitari

'Trapani bellezza incontaminata', è lo slogan lanciato giorni fa dall'amministrazione comunale per sostenere il turismo in città. Uno degli interventi è anche a favore di medici, infermieri, operatori del Sistema Sanitario delle zone rosse (Lombardia-Piemonte-Veneto-Emilia Romagna), in servizio nel periodo della pandemia in dette Regioni che tende a rendere merito al grande impegno di chi si è speso per la tutela e la cura della salute dei cittadini.

La Giunta Comunale ha infatti varato una un'offerta sotto forma di pernottamento gratuito soltanto qualora venga garantita una permanenza minima di 15 giorni di cui 7 giorni a carico dei turisti, 4 giorni a carico della struttura ricettiva ospitante e 4 giorni a carico del Comune di Trapani. L'agevolazione, che dovrà essere certificata, è riferita ai mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2020. Le imprese coinvolte assumeranno l’impegno anche alla promozione dell’offerta sui loro canali e strumenti di comunicazione.

A tal fine – nelle more della predisposizione dell’atto deliberativo che definisca le modalità di attuazione amministrativo-tecnico-economico - l’Amministrazione comunale intende raccogliere con un approccio bottom up, attraverso una manifestazione di interesse la disponibilità delle strutture ricettive ad aderire all’iniziativa. Ancora non sono definite, quindi, le strutture che aderiscono all'iniziativa. Chi sarà interessato ( strutture alberghiere ed extralberghiere) site nel comune di Trapani dovraà presentare una manifestazione di interesse (utilizzando il modello che si trova sul sito del comune tramite pec all’indirizzo suap@pec.comune.trapani.it) entro e non oltre il 18 giugno 2020.



Iniziativa simile a quella trapanese anche ad Alcamo. Due notti gratis per gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid che vogliono soggiornare almeno 5 giorni ad Alcamo. E’ l’iniziativa promossa da un gruppo di strutture ricettive di Alcamo anche per incentivare il turismo in città, Un’iniziativa sposata anche dall’amministrazione comunale. Nello specifico il pacchetto turistico, offerto dall’HOTEL CENTRALE, HOTEL LA BATTIGIA, GRANDE HOTEL LA BATIA, ALKAMURI POSH HOTEL & SPA, B&B CASA AZUL, riserva agli operatori sanitari una particolare offerta: prenotando un soggiorno di almeno 5 notti, nelle strutture aderenti all’iniziativa sopra dette, 2 notti saranno in omaggio. Il soggiorno prevede pernottamento e prima colazione, l’ospite potrà decidere, in fase di prenotazione, di aggiungere la Mezza Pensione o la Pensione Completa. Ogni struttura applicherà la propria tariffa di riferimento per il periodo prescelto. Per usufruire dell’offerta bisognerà contattare direttamente la struttura per verificare disponibilità e definire la prenotazione. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso.

L’ufficio Promozione Turistica del Comune di Alcamo ha condiviso l’iniziativa promossa dagli operatori turistici del territorio, destinata a medici, infermieri e sanitari impegnati nell’emergenza Covid, per ringraziarli del lavoro svolto e, al contempo, promuovere il patrimonio storico, artistico, naturalistico e le nostre peculiarità enogastronomiche.

“Accogliamo con grande interesse e presentiamo l’offerta di soggiorno rivolta ai sanitari di tutta Italia promossa dai nostri operatori del comparto turistico - ha detto l’assessore al Turismo e Cultura Lorella Di Giovanni. In questi mesi difficili, l’Assessorato al Turismo del Comune di Alcamo, nel suo ruolo istituzionale, ha mantenuto un costante filo diretto con la Consulta del Turismo, per rilevare le istanze del comparto ed elaborare proposte e delineare possibili scenari futuri. I momenti di confronto e partecipazione hanno portato alla definizione di diverse iniziative. Durante il periodo del lockdown, al fine di non interrompere il canale di comunicazione con i cittadini e i turisti, utilizzando il nostro archivio fotografico e grazie al supporto di storici, architetti e studiosi locali, abbiamo messo in rete contenuti che hanno reso fruibile al pubblico il nostro patrimonio architettonico, paesaggistico e delle tradizioni, con lo scopo di raggiungere chi era costretto a rimanere a casa e incuriosire possibili visitatori e turisti futuri. Per la Fase 2 di rilancio è stata definita l’iniziativa di promozione “Alcamo, Vacanze Sicure”, al fine di promuovere la nostra Città quale destinazione turistica per vivere un’esperienza di viaggio, in condizioni assolutamente rispondenti alle attuali esigenze di sicurezza e benessere. Al contempo, l’ufficio Promozione Turistica ha prontamente curato la presentazione agli operatori sanitari di tutta Italia, della proposta messa in campo dai nostri operatori turistici. Il nostro impegno e il nostro lavora insieme alla Consulta del Turismo continua”.



In provincia di Trapani attivate le Uscat. Ecco cosa sono

Sono due le USCAT (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Turistica) istituite dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in attuazione a quanto previsto dall'art.3 dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione siciliana del 6 giugno 2020 e della Circolare assessoriale del 9/6/2020.

Le USCAT hanno la precisa finalità prioritaria di assistere i soggetti non domiciliati e non residenti in Sicilia che presentano sintomi sospetti per Covid-19, e sono operative con servizio diurno e notturno.



Al fine di garantire l'assistenza nelle zone a maggior afflusso turistico è stata istituita una USCAT a Pantelleria, già operativa dall' 8 giugno 2020 e una USCAT a Custonaci, che sarà operativa a partire dalle 8.00 di oggi, sabato 13 giugno 2020, quale Comune individuato per la particolare posizione strategica che consente di garantire l'assistenza su tutto il territorio trapanese da Trapani a San Vito Lo Capo.



La USCAT di Custonaci ha anche funzione di coordinamento provinciale e la sua attivazione è stata possibile grazie alla disponibilità del sindaco di Custonaci, Giuseppe Morfino, e dell'amministrazione comunale.

Le USCAT non ricevono i cittadini in ambulatorio ma, nel caso di soggetto con sintomi da COVID 19 vengono allertate da un'apposita Centrale Operativa che si trova a Palermo, attraverso l'APP “SiciliaSiCura” facilmente scaricabile.



Si precisa che le già attivate USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) distrettuali con compiti e funzioni assegnati dalle precedenti disposizioni regionali, continuano ad essere operative.



Inoltre, a far data dal 15 giugno 2020 saranno operativi i Presidi di Guardia Medica Turistica ad Alcamo Marina; Erice Vetta; Marausa; San Vito Lo Capo; Scopello; Tonnarella; Tre Fontane e Triscina.

Dati regionali e trapanesi

Nessun nuovo contagiato negli ultimi due giorni in Sicilia, mentre aumentano i guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, negli ultimi due giorni (11 e 12 giugno) in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.



Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 176.233 (+4.849 rispetto a mercoledì 10 giugno), su 147.871 persone: di queste sono risultate positive 3.455 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 841 (-12), 2.335 sono guarite (+11) e 279 decedute (+1). Degli attuali 841 positivi, 37 pazienti (-9) sono ricoverati - di cui 3 in terapia intensiva (-3) - mentre 804 (-3) sono in isolamento domiciliare.

In provincia di Trapani restano 3 i contagiati dal Coronavirus per l'Asp. La persona che nei giorni scorsi è stata riscontrata positiva al Covid non figura nel bollettino dell'Azienda sanitaria, in quanto si trova ricoverata a Sciacca, non in provincia di Trapani.

Per il resto le tre persone contagiate sono due di Marsala e una di Mazara, tutte asintomatiche e tutte in isolamento domiciliare.

In totale dall'inizio dei controlli sono stati effettuati 13.168 tamponi e 7057 test sierologici su personale sanitario. Dall'inizio dell'emergenza le persone positive al Coronavirus “curate” dall'Asp di Trapani sono state 131, di queste 123 sono guarite, 5 decedute e 3, appunto, ancora positive.