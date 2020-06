Marsala 2020: in venti chiedono a Massimo Grillo di candidarsi a sindaco

13/06/2020 21:45:00

C'è, almeno nei numeri, "la maggioranza" del consiglio comunale di Marsala, compreso il Presidente Sturiano, tra i politici che hanno rotto gli indugi e chiedono a Massimo Grillo di sciogliere la riserva e candidarsi a sindaco.

Lo hanno fatto, firmando un appello, assieme ai due deputati marsalesi Stefano Pellegrino e Eleonora Lo Curto, e al dirigente regionale di Diventerà Bellissima, Paolo Ruggieri. Qui il documento sottoscritto dai venti politici marsalesi:

La crisi economica e sociale che ha investito anche la nostra città necessita di una risposta che coniughi esperienza, competenza e lungimiranza. Riteniamo siano questi, infatti, gli elementi essenziali per fronteggiare adeguatamente il difficile momento che stiamo vivendo.

Il progetto civico, in un perimetro quanto più ampio possibile e che va oltre gli schemi politici tradizionali, rimane la soluzione migliore per unire attorno ad un programma di governo le migliori energie di Marsala. Rivolgiamo, pertanto, un appello a tutte le forze responsabili della città a farsi avanti per aderire alla nostra iniziativa in maniera tale da delimitare, entro il corrente mese di giugno, la coalizione che sosterrà il progetto civico.

Definita la coalizione, chiederemo a Massimo Grillo di sciogliere la riserva sulla sua candidatura a sindaco della città.

Auspichiamo una risposta positiva e siamo onorati di avere il supporto del notaio Salvatore Lombardo, che nella sua esperienza amministrativa ha dato prova di eccellente amministrazione senza cedere mai ad operazioni di potere.

Considerato che è prossima la data del voto riteniamo che sia terminato il tempo dei proclami, dei giochi politici e del protagonismo a tutti i costi. E’ utile invece farsi avanti senza paure, con generosità e coraggio nella massima trasparenza.

Firmato

Stefano Pellegrino, Eleonora Lo Curto, Paolo Ruggieri, Enzo Sturiano, Arturo Galfano, Giovanni Sinacori, Oreste Alagna, Ignazio Chianetta, Michele Gandolfo, Ivan Gerardi, Pino Milazzo, Antonio Vinci, Flavio Coppola, Eleonora Milazzo, Letizia Arcara, Francesca Angileri, Michele Gandolfo, Ginetta Ingrassia, Alfonso Marrone, Alessandro Coppola