Sicilia, cade dalla barella del pronto soccorso e muore. Indagati 43 sanitari

14/06/2020 07:00:00

Sono 43 i sanitari indagati dalla Procura di Agrigento per omicidio colposo in ambito sanitario.

Una donna di ottantuno anni di Porto Empedocle è morta a seguito delle lesioni subite dalla caduta da una barella, mentre era in pronto soccorso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in attesa di essere visitata per problemi cardiaci.

Sul corpo della donna, che è morta il 30 maggio, verrà fatta l'autopsia per stabilire tra l'altro se poteva subire l'intervento effettuato per la frattura al femore, causata con la caduta dalla barella, visto che la signora aveva altre patologie.