Marsala, parla Giulia Adamo e conferma la candidatura a Sindaco 

14/06/2020 19:32:00

Un video di venti minuti (una soap opera), ma con il suggerimento già nella descrizione di saltare subito alla parte finale. Giulia Adamo conferma la volontà di candidarsi Sindaco a Marsala, carica che ha già ricoperto dal 2012 al 2014.

Giulia Adamo è in attesa della sentenza per le "spese pazze" quando era capogruppo all'Ars (sulla vicenda ha già avuto due condanne dalla Corte dei Conti). In caso di assoluzione, si candiderà.

Qui il video. Il cartello di forze che la sostiene dovrebbe essere composto da Lega, Fratelli d'Italia e da una serie di suoi fedelissimi e altri afecionados nuovi che prende il nome di "Marsala rinasce".

"E' nato un gruppo che non intende demordere, io ci sarò come candidato Sindaco o assistendo il candidato Sindaco che sceglieremo" dice Adamo.