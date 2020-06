Erice, Toscano: “Sulla Funivia nessuna polemica. Lavoriamo per rilanciare le attività”

14/06/2020 06:00:00

Daniela Toscano, sindaca di Erice, abbiamo raccontato in questi giorni della situazione della Funivia, che dopo il lockdown aveva comunicato difficoltà economiche per ripartire. La FuniErice ha chiesto un contributo economico al Comune. Lei inizialmente le aveva negato, poi ha dato l'ok. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera Simona Mannina con un'interrogazione. La funivia ripartirà per due mesi, luglio e agosto. Polemiche rientrate?

La consigliera Mannina dovrebbe interessarsi più ai guai familiari, considerando che suo papà è stato rinviato a giudizio per voto di scambio politico mafioso. Per me è un soggetto isolato al quale rispondo istituzionalmente nelle sedi opportune, non ho avuto nessuna interrogazione da parte sua quindi non ho potuto rispondere a nulla. Noi abbiamo seguito un percorso aziendale.

Ricordiamo che il Comune di Erice, insieme al Libero Consorzio, è socio della FuniErice.

L'ultima riunione era stata il 28 maggio, in cui il direttore generale Fauci non aveva prospettato nessuna variabile rispetto all'attivazione dell'impianto. In tutti i casi l'impianto non poteva essere attivato se prima non verrà un collaudatore dal Ministero dei Trasporti perchè quest'anno ricadono i 5 anni della manutenzione straordinaria che abbiamo fatto a febbraio, poi è arrivata la pandemia e si sono bloccati i collaudi. Giorno 8 avevamo concordato con il commissario del Libero Consorzio che il Comune di Erice, avendo avuto i prospetti da parte del dott. Fauci, aveva avanzato la proposta di ripianare le eventuali perdite nel caso in cui con l'apertura di luglio e agosto l'impianto andasse in perdita. Non so di cosa parla la consigliera Mannina.

Il post lockdown ha portato le attività produttive a gestire delle difficoltà economiche e una crisi molto dura. Ad Erice avete previsto delle misure per tutelare e sostenere le attività?

Sì. I primi di maggio, in piena pandemia, abbiamo attivato un gruppo di lavoro con le attività commerciali e la fondazione scientifica Ettore Majorana, rappresentata dal dott. Lorenzo Zichichi, dal Cai, la fondazione EriceArte e altri soggetti che possano concorrere a creare promozione sul nostro territorio. Abbiamo avuto la fortuna che una grossa società di ingegneria gratuitamente offrirà un modello con un piano ben preciso per garantire la fruizione del borgo di Erice in tutta sicurezza, non lasciando nulla all'improvvisazione. Abbiamo progettato poi una carta per sostenere il turismo, abbiamo definito il tutto. E' una sorta di passaporto per chi vorrà visitare Erice. Questa consentirà, con soli 10 euro, attraverso la funivia, di accedere a tutti i siti culturali non solo del Comune ma anche della fondazione Ettore Majorana e lo sconto del 10% in tutte le attività che aderiranno.

Come vi state organizzando per la fruizione delle spiagge libere?

E' un vero rompicapo. La Regione non ha dato delle linee guida uniformi. Abbiamo chiesto un incontro. Ci siamo organizzati, abbiamo iniziato a fare gli acquisti necessari per la fruizione. La spiaggia verrà suddivisa un po' come una scacchiera, tanti settori, garantiremo i corridoi, stiamo comprando le passerelle per raggiungere il mare, entrare e uscire in sicurezza. Abbiamo comprato delle grandi bacheche in legno per gli avvisi e comunicare le misure di distanziamento e sicurezza. Ogni dieci metri quadrati ci sarà un picchetto, per l'ombrellone, mentre le sdraio possono distanziarsi di circa 2,5 metri. E' una gestione complicata.

Il tutto però è sempre su base volontaria. Le persone arrivano e si sistemano in spiaggia senza prenotazione.

No. Attraverso i volontari si smisteranno le persone. Però man mano che i posti finiscono non si può più entrare in spiaggia.

Il rischio è che i posti saranno meno di un terzo di quelli normalmente disponibili. Chi arriva tardi torna a casa...

Sì, bisogna avere pazienza. Dobbiamo tutti rispettare queste regole. L'app non dà la garanzia o la certezza che effettivamente puoi verificare la situazione dei posti liberi, perchè la signora anziana che non ha l'app se c'è posto può entrare. Insomma, confidiamo nel buonsenso delle persone. E' un rompicapo, soprattutto ad Agosto.