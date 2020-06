Marsala, cominciati i lavori alla scuola "Asta"

16/06/2020 16:05:00

Un altro cantiere aperto a Marsala. È quello nella scuola “Asta” dove sono stati avviati i lavori di riqualificazione dello spazio esterno limitrofo al plesso che fa parte dell'Istituto Comprensivo “L. Sturzo”.

Un investimento di quasi 400 mila euro, con finalità didattico-sportive, per il quale il Comune ha richiesto ed ottenuto il relativo finanziamento dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. “Ancora un importante intervento per le nostre scuole, questa volta destinato ad attività sportive - afferma il sindaco Alberto Di Girolamo; un arricchimento didattico per la scuola che potrà finalmente offrire agli studenti anche questo nuovo servizio formativo e socializzante”. La superficie di quasi duemila mq. - in atto incolta - verrà riqualificata con la realizzazione di un campo di calcio a 5 in erba sintetica, nonché di una pista e fossa per il salto in lungo.

A questo si aggiunge uno spazio circolare di diametro di dieci metri, con sedili a gradoni, da utilizzare per manifestazioni all'aperto. Tempi di realizzazione: circa cinque mesi.